Finisce in rianimazione dopo essersi scontrato in bici con un cinghiale

Voghera – Non era granché lontano dal confine con la provincia di Alessandria il ciclista cinquantaquattrenne che, pedalando giù per una discesa dalle parti di Colli Vedi, nell’alto Oltrepo, è finito per schiantarsi contro un grosso cinghiale che gli ha tagliato la strada all’improvviso. L’impatto è stato molto violento, tanto che l’uomo ha subito un trauma toracico e la frattura del femore. Subito trasportato in elicottero al San Matteo di Pavia, si trova ora ricoverato nel reparto rianimazione. Pur grave, non è in pericolo di vita.