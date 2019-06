Lilli Gruber non sa, ma parla, parla, parla…

di Andrea Guenna – Quella simpaticona di Lilli Gruber, all’anagrafe Dietlinde (o Teodolinda) Gruber, 62 anni di Bolzano, la saltellante giornalista asburgica, simpatica a pochi iscritti del Pd nonostante la sua arroganza ed anche maleducazione quando interrompe con modi teutonici gli ospiti durante la sua trasmissione otto e mezzo su La 7, parla ma spesso non sa quello che dice. Il più delle volte fa delle figuracce bestiali, come quando è cascata dal pero alla notizia che i pannelli fotovoltaici di notte non funzionano (cliccare sul freccione sopra per verificare).

Qualche giorno fa ha preso l’ennesimo granchio intervistando Matteo Salvini. Infatti ha detto che la legge si interpreta e, naturalmente, non è vero, oltre che non essere scritto nella Costituzione come dice lei. Il Codice Civile è chiaro, anzi, chiarissimo. All’articolo 12 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, capo II “Dell’applicazione della legge in generale” c’è scritto: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato”. Il fatto è che, al contrario di quanto afferma Teodolinda Gruber la “Legge Salvini” sulla chiusura dei porti è chiarissima, è stata promulgata dal Presidente della Repubblica, e deve essere applicata. Ma l’amabile Teodolinda dice che quella legge non va bene e, anziché essere applicata, deve essere interpetata (schiacciare il freccione sotto per vedere il video di riferimento). Teodolinda poi dimentica che l’articolo 101 comma 2 stabilisce che “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”, laddove il termine “soggetti” sta a significare che i magistrati devono sottostare all’autorità e al potere del legislatore. Se Teodolinda Gruber, invece di parlare, parlare, parlare e interrompere gli altri, stesse più a sentire e studiasse un po’, certe figuracce le eviterebbe. Cosa crede, che gli italiani siano ignoranti come i suoi omologhi tirolesi? Purtroppo sta peggiorando perché ad una certa età, in molti casi, l’arteriosclerosi avanza inesorabile.