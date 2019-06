Il Luogotenente Miniello lascia il Comando della Stazione di Cassine dopo ventidue anni

Cassine – Il Luogotenente Adriano Miniello (nella foto), 60 anni, ha lasciato oggi il Comando della Stazione Carabinieri di Cassine nonché il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri.

Arruolatosi nel 1979 come Allievo Sottufficiale alla Scuola di Velletri, promosso Vice Brigadiere due anni dopo, ha prestato servizio per diversi anni alle dipendenze della Compagnia di Canelli, dapprima nell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile, successivamente alla Stazione Carabinieri di Canelli e, infine, quale Sottufficiale in sottordine presso la Stazione di Costigliole d’Asti.

Nel 1986 è giunto al servizio della Compagnia Carabinieri di Acqui Terme, dapprima quale Comandante della Stazione di Ponzone, poi, dal 1997, è diventato Comandante della Stazione Carabinieri di Cassine, Comando che ha retto per ventidue anni.

Ieri il Luogotenente Miniello è stato salutato con una cerimonia che si è tenuta al Comando Provinciale di Alessandria mentre oggi ha ricevuto il saluto da parte dei colleghi, di ogni ordine e grado, in servizio alla Compagnia Carabinieri di Acqui Terme.

Nelle prossime settimane si conoscerà il nome del sostituto.