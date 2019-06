Lite famigliare degenera: uomo cerca di strangolare la compagna con una cintura

Alessandria – Avrebbe tentato di strangolarla, e lei, dopo aver allertato le forze dell’ordine, è riuscita a fuggire gettandosi dal balcone. È successo ieri ad Alessandria in via della Palazzina, zona quartiere Cristo, dove la vittima, una donna di 30 anni, aveva raggiunto il compagno, Yarno Negrone, e dove è stata quasi soffocata per mezzo di una di una cintura strettale intorno al collo.

Cosa sia successo di preciso nell’appartamento, lo chiariranno nelle prossime ore i Carabinieri, ma sta di fatto che ieri sera, intorno alle otto e mezza, una donna chiede aiuto contattando il numero d’emergenza. La voce è flebile, e la linea s’interrompe quasi subito. I militari provano più volte a richiamare, e, nel mentre, una pattuglia si reca nella via indicata dalla donna. In strada però non c’è nessuno. La centrale allora rintraccia il numero della chiamata, identifica la proprietaria del telefono e invia degli uomini a controllarne l’abitazione. Lei, ovviamente, non è in casa, ma a quel punto giunge un’altra telefonata. La voce è ancora più flebile, e tuttavia questa volta è possibile capire il posto esatto in cui si trova. I militari tornano in via della Palazzina, e lei è in strada: disperata, dice di essersi lanciata dal balcone per poter scappare, e a quel punto i Carabinieri fanno irruzione in casa. Negrone è subito bloccato ed arrestato: l’accusa è tentato omicidio. La donna è stata invece trasportata in ospedale per le prime cure.

Proseguono ora gli accertamenti per chiarire tutti i dettagli della vicenda.