Quattro agenti della Polizia di Alessandria formano catena umana per salvare due marocchini finiti nel Tanaro

Alessandria – È stato solo grazie al provvidenziale intervento di quattro agenti della Polizia di Alessandria, Gabriele Cacciola, Silvestro Balistreri, Stefano Tetti e Manuel Vitrano, che due uomini di origine marocchina, un trentacinquenne residente a Sale e un quarantaquattrenne senza fissa dimora, finiti martedì sera nelle acque del Tanaro in Lungo Tanaro San Martino, hanno avuto salva la vita.

Il fatto era avvenuto intorno alle undici e mezza all’altezza della sede dell’Avis, tra il ponte Tiziano e il Meier.

Uno dei due, il trentacinquenne residente a Sale, si era gettato in acqua per togliersi la vita e l’amico, avendolo visto, aveva cercato di salvarlo.

Allarmati dalle grida dei due, tanti cittadini avevano chiamato la Questura.

Immediato l’intervento di una pattuglia con a bordo gli agenti Cacciola, Balistreri, Tetti e Vitrano. I due marocchini avevano l’acqua alla gola e si erano aggrappati a due appigli per restare a galla. Il trentacinquenne era anche ferito alla testa.

Scavalcato un muro di circa tre metri e superato un breve tratto in discesa, fangoso e scivoloso, gli agenti hanno deciso di formare una catena umana per sporgersi il più possibile e portare a riva i due uomini.

In breve tempo sono riusciti a salvarli mentre sul posto, nel frattempo, erano sopraggiunti anche Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118.

I due cittadini marocchini, pluripregiudicati e già noti alle forze dell’ordine, ora stanno bene. Il Questore di Alessandria, Michele Morelli, segnalerà i quattro agenti al Ministero per un riconoscimento.