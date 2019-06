Rapina banca a Tronzano e poi va subito a fare shopping ma è scovato e arrestato

Tronzano – Ieri pomeriggio è entrato nella filiale della Biverbanca di Tronzano, nel vercellese, in via Lignana e, armato di una lima da falegname, si è fatto consegnare 20.000 euro in contanti.

Poi è scappato ma la fuga è durata comunque poco perché in serata i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Vercelli con i colleghi della stazione di San Germano, e il supporto della radiomobile di Novara, hanno arrestato il rapinatore.

Si tratta di un ventunenne di origine marocchina, O.M., residente a Tronzano, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, il giovane ha agito d’istinto: ha trovato una lima da falegname, abbandonata fuori dalla filiale, l’ha raccolta e a volto scoperto ha fatto irruzione gridando e gettando a terra gli oggetti ed i pieghevoli pubblicitari che si trovava davanti. Nella filiale c’erano solamente un’impiegata e la direttrice che, per evitare che la situazione degenerasse, hanno ceduto ed hanno consegnato i soldi al giovane.

Quando è fuggito, è stato subito dato l’allarme.

In serata il rapinatore è stato individuato in un albergo di Novara, poco distante dalla stazione ferroviaria. Il denaro è stato quasi tutto recuperato: era nella camera, custodito all’interno di uno zainetto scuro.

Le banconote avevano ancora la fascetta marchiata con l’indicazione della banca e della filiale dalla quale erano state rubate poche ore prima.

Mancavano però circa duemila euro che il giovane aveva speso per acquistare uno zaino nuovo, uno smartphone, un gelato e alcuni prodotti per l’igiene personale.

Il ragazzo, arrestato, è stato condotto nel carcere di Vercelli perché ritenuto responsabile di rapina aggravata.