Tenta di impiccarsi in carcere, salvato da un agente della polizia penitenziaria

Vercelli – È stato solo grazie all’intervento di un’agente della polizia penitenziaria che si è evitata la tragedia nel carcere di Vercelli. Un detenuto nordafricano ha infatti tentato di impiccarsi ma, come sottolineato da Vicente Santilli, segretario regionale del sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe, “il personale in servizio ha prontamente sventato tale atto con grande professionalità strappando da morte certa il detenuto”.

Alla voce di Santilli si aggiunge quella di Donato Capece, segretario generale del Sappe: “Continuano le condizioni di forte criticità all’interno delle carceri e dei reparti di polizia penitenziaria del Piemonte e di Vercelli in particolare, dove sono costanti eventi fortemente pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza interna dell’istituto e per l’incolumità del personale di polizia penitenziaria. È sotto gli occhi di tutti che servono urgenti provvedimenti per fronteggiare le molte criticità del sistema penitenziario del Piemonte”.