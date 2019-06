Trans e donne sole rapinate tra Asti e Alba: presi un italiano cinquantaduenne e un giovane del Gambia

Asti – Rapinavano prostitute, trans e donne sole, e sono andati avanti per mesi prima dell’arresto. Il tutto si svolgeva fra l’astigiano e l’albese, dove Piero Negrisano, pregiudicato di 52 anni, e Sheik Sanneh, ventinovenne originario del Gambia, avvicinavano le loro vittime, le immobilizzavano con uno stratagemma e poi le derubavano di tutto ciò che portavano addosso. La dinamica, nel caso delle prostitute, era rocambolesca: Negrisano, alla guida di una Lancia Y grigia, si avvicinava fingendo di essere un cliente, ma una volta raggiunto un luogo isolato per consumare il rapporto, ecco che il complice balzava fuori dal bagagliaio dell’auto sorprendendo la vittima ed immobilizzandola in modo anche violento. Così è capitato ad un trans che si prostituiva lungo la Asti-Alba e ad Isola d’Asti, col quale Negrisano si era addirittura scusato per la violenza dell’aggressione. “Scusa. Non volevamo farti male, ma io sono senza lavoro e ho bisogno dei tuoi soldi”. Queste le parole di giustificazione del cinquantaduenne a quella prima persona derubata di un centinaio di euro e di un pacchetto di sigarette la notte del 5 maggio 2018, vittima che i due torneranno a colpire pochi giorni dopo ma senza successo. In quel caso, il trans li riconosce e scappa subito in auto. Inizia così un inseguimento, e i malviventi speronano la vittima cercando addirittura di farla uscire di strada. Fortunatamente non ci riescono, e a quel punto scatta la denuncia ai Carabinieri.

Partono le indagini, e il primo indizio utile salta fuori ad Alba: una donna anziana rapinata in modo violento da un giovane di colore e da un bianco italiano. Anche qui una donna sola, avvicinata di fronte alla propria cascina col pretesto di voler comprare delle uova e poi immobilizzata, minacciata con un coltello, picchiata e addirittura denudata prima della fuga col malloppo. Ma nel frattempo arrivano altre denunce, questa volta da Bra, in provincia di Cuneo.

Una parziale svolta avviene quando, attraverso la verifica delle immagini di alcune telecamere di sicurezza, i Carabinieri individuano una Lancia Y identica a quella usata per la rapina al trans. C’è una targa ed un nome, ma l’indirizzo di riferimento non porta a Piero Negrisano. L’uomo aveva nel frattempo perso la casa, e, di fatto, non ha fissa dimora. È sempre in giro con Sheik Sanneh.

Ecco che però arriva un’altra denuncia: una ragazza giovanissima racconta di essere stata abbordata da un uomo adulto e da un ragazzo di colore. Lei riesce a fuggire e parte la segnalazione alle forze dell’ordine. Ancora una volta, la descrizione è precisa e rimanda a quelle delle altre vittime.

La caccia prosegue per mesi, ma ecco che finalmente arriva la svolta decisiva: i militari rintracciano Sheik Sanneh e poche ore dopo trovano anche Piero Negrisano, i quali, riconosciuti dalle loro vittime in un confronto all’americana, sono di fatto inchiodati. “Cercavano vittime isolate, indifese – ha dichiarato Alessandro Caprio, capitano della compagnia carabinieri di Canelli – il ragazzo era il braccio armato, il picchiatore. L’italiano la mente. L’uomo che guidava l’auto e programmava i colpi”. Ora sono rinchiusi nel carcere di Alessandria, in attesa del processo per rapina e tentata rapina.