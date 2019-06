Calcio Under 15: Miracolo a Ovada, i Boys Calcio sono in Finale!

Ovada (a.g.) – C’è molta attesa ad Ovada per la finale di Coppa Piemonte Under 15 che si giocherà a Borgaro Torinese domenica prossima 16 giugno e vedrà opposti in campo i ragazzi del Boys Calcio di Ovada e dell’Ivrea Banchette che si è sbarazzata in semifinale del Borgovercelli vincendo per uno a zero. Nella semifinale di domenica scorsa 9 giugno i nostri hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo e se lo sono andati a riprendere vincendo contro i superfavoriti dell’Hesperia Nichelino nella semifinale della Coppa Piemonte Under 15 che si è giocata in campo neutro a Solero. È stata una vera e propria battaglia col risultato sempre in bilico che ha tenuto i supporter sugli spalti col fiato sospeso fino all’ultimo. Nutrita la tifoseria ovadese col dirigente Carmelo Barca e il direttore generale Massimo Coscia in tribuna. Contro ogni pronostico, i ragazzi di Biagio Micale hanno prevalso lottando fino alla fine e tenendo i nervi a posto senza perdere di vista l’andamento del match per cui hanno prevalso anche per una maggiore concentrazione sul campo.

Mister Micale ha schierato il modulo 3-5-2 con Massone tra i pali; Regini, Sciutto e Ferrari in difesa; Visentin, Barbato, Cannonero, Alloisio Edo, e Campodonico a centrocampo; Mazzarello e Tagliotti all’attacco.

Dopo una brutta partenza che favoriva il gol dei torinesi, i nostri si sono svegliati ed hanno iniziato a macinare gioco creando occasioni da gol con Visentin su punizione e Mazzarello con tiro da fuori area. Al 14′ arrivava il meritato pareggio: cross su angolo di Tagliotti e colpo di testa a fil di palo di Visentin che insaccava. La carica degli ovadesi continuava e al 29’ Cannonero coglieva il palo.

Nella ripresa tra i nostri entrava Statuto per Ferrari. Cambio fortunato perché al 3’ Tagliotti metteva dentro su lancio di capitan Mazzarello, ed era il 2 a 1 per i nostri. Pronta la reazione dei torinesi che pareggiavano col bravo Ruggiero all’11’ (2-2).

Nei supplementari i torinesi andavano subito in vantaggio con Capuzzo: era il 3 a 2 ma i nostri reagivano con forza e al 4’ arrivava il pareggio con Tagia su assist di Tagliotti (3-3).

Allo scadere il Nichelino ciccava un penalty concesso per atterramento in area di un attaccante del Nichelino.

Ai rigori gli ovadesi sbagliavano di meno (uno su tre) mentre i torinesi ne sbagliavano ben tre su quattro. Era fatta.

La finale ci attende!