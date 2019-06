Comunicato del Consigliere Regionale Ravetti su Giunta e Assessori

Domenico Ravetti (Consigliere Regionale PD): “Contento per Alessandria che può contare su due nuovi assessori regionali, ma sono i progetti, non gli incarichi, a generare sviluppo e benessere”. Oggi il nuovo presidente della Giunta regionale ha firmato il decreto di nomina per due assessori leghisti residenti in provincia di Alessandria. Per prima cosa a loro voglio augurare buon lavoro, ne abbiamo tutti davvero bisogno. Sono certo che i due nuovi due assessori sapranno assicurare anche all’opposizione gli spazi necessari per un doveroso confronto sui temi che più interessano il nostro territorio. Proprio per questo aggiungo che gli assessori servono non per il fatto di essere tali ma per i progetti che hanno in mente; ovviamente ascolterò con attenzione la loro idea di futuro utile a generare sviluppo e benessere. Di questo vorrei parlare, non di quanto qualcuno è stato bravo a portare a casa due poltrone in più.

