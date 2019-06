Gravi un padre e una figlia dopo uno scontro in moto con un capriolo

Fubine – Sono padre e figlia i due astigiani finiti stamane all’ospedale di Alessandria dopo che la moto su cui viaggiavano si è scontrata con un capriolo in zona regione Fugassa, lungo la strada che da Vignale porta a Fubine.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 7.30, quando la Honda guidata da lui si è vista tagliare la strada dall’animale senza che vi fossero possibilità di evitare l’impatto.

Oltre ai Carabinieri di Fubine, sono subito intervenuti sia l’ambulanza che l’elicottero del 118, ma, nonostante la tempestività dei soccorsi, le condizioni dei feriti restano gravi. Per il capriolo, invece, non c’è stato niente da fare.

Nella zona è stata segnalata anche la presenza di cinghiali.