Lu Cuccaro, cambia anche il codice di avviamento postale

Lu Cuccaro – Lu e Cuccaro sono ormai uniti anche nel codice di avviamento postale. I due comuni monferrini, ora diventati uno solo sotto il nome di Lu Cuccaro, dovranno infatti dire addio ai rispettivi cap e sostituirli con 15037.

Per facilitare il processo di transizione, evitando disservizi, i vecchi codici rimarranno comunque in vigore per i prossimi sei mesi.