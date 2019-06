Paolo Filippi ha rassegnato le dimissioni da segretario del Pd di Casale: “Abbiamo perso sia in Comune che in Regione, è il minimo che possa fare”

Casale Monferrato – Il risultato negativo del centrosinistra, sia a livello comunale che regionale alle ultime elezioni, sta sortendo i primi effetti. Paolo Filippi (nella foto), segretario del Partito Democratico di Casale, ha rassegnato le sue dimissioni.

“E’ il minimo che possa fare – il commento di Filippi – abbiamo perso sia in Comune che in Regione.”

Filippi è stato presidente della Provincia ed è vice presidente dell’Agenzia della mobilità piemontese. Non è detto però che le sue dimissioni da segretario siano accettate.

Molti hanno criticato, per quanto concerne le elezioni comunali monferrine, il fatto di non aver ricandidato l’ex sindaco Palazzetti per puntare sull’ex sindaco di Mirabello Luca Gioanola.

Come uscire dalla crisi è però ancora tutto da chiarire. Nel centrosinistra si vorrebbe puntare su progetti di lunga durata, in vista delle prossime amministrative. Ma la strategia è tutta da costruire.

Intanto come capogruppo Pd, nel consiglio comunale di Palazzo San Giorgio, è stato votato Luca Gioanola, il candidato sindaco sconfitto da Riboldi. Gioanola è stato chiaro: “fare squadra con i colleghi e soprattutto con la società civile in un percorso di rinnovamento partito già durante la campagna elettorale e con un’opposizione costruttiva”.

Nel corso della seduta del primo consiglio comunale, svoltosi l’altra sera, le opposizioni hanno fatto sentire la propria voce criticando la scelta di annunciare il nome del presidente del Consiglio, Fiorenzo Pivetta, poi votato all’unanimità, senza prima consultare il Parlamentino oltre che caricandolo di deleghe pesanti, come quella sul Lavoro e sulla famiglia. Vice di Pivetta è stato eletto il dem Giuseppe Iurato.

Un primo consiglio comunale che si è svolto all’insegna della sollecitazione a mettere da parte critiche e a lavorare da subito per Casale, con la sfida a raggiungere risultati che i cittadini saranno in grado di valutare, come auspicato dal neosindaco della città monferrina, Federico Riboldi ma anche dai vari consiglieri e da tutti i rappresentanti delle coalizioni, soprattutto dalle “new entry” sia nelle fila di Lega, FdI, FI, Lista Difesa e Ripresa sia dell’opposizione della lista di Giorgio Demezzi, con i giovani Alessandro Abbate e Virginia Pasco.

Nella commissione elettorale sono stati nominati tre consiglieri comunali: Vincenzo Miceli, Fabio Botteon e Roberto Milano.