Presentato ufficialmente il nuovo allenatore dell’Alessandria Cristiano Scazzola: “Con Artico lavoreremo per allestire una squadra di combattenti”

Alessandria – È stato ufficialmente presentato ieri, alle 17:30 nella sala stampa del “Moccagatta”, Cristiano Scazzola, il nuovo allenatore dell’Alessandria Calcio che ha firmato un contratto che lo legherà al club piemontese fino al 30 giungo 2021.

Ex grigio, militò nella compagine mandrogna dal 1999 al 2001, Scazzola ha affermato che la sua è stata una scelta “sia emotiva che razionale. Contatti ne avevo già avuti ma quando ti chiamano i Grigi non ci sono dubbi. Questa società cura tutto, anche i minimi dettagli, e permette a noi di concentrarci solo sulla parte tecnica. Qui c’è tutto per fare bene ma la serenità che infonde questa società non deve trasformarsi in appagamento. Assieme al direttore Artico stiamo lavorando per mettere su una squadra di giocatori che abbiano voglia di lottare ma che posseggano anche qualità morali e caratteriali. L’obiettivo finale? Non voglio fare promesse ma non dovremo porci limiti.”

Ancora bocche cucite per quanto concerne lo staff: qualche nome è trapelato, pare che si vociferi anche del ritorno di un altro ex grigio, Ciancio, ma ovviamente è ancora presto per dare delle ufficialità. Probabile che possa arrivare anche qualche giovane dal Cuneo.