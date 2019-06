L’ex Gaviese Luca Lolaico nuovo allenatore della Novese

Novi Ligure – Nuovo allenatore per la Novese, neopromossa in Prima Categoria.

A sedere sulla panchina dei Biancocelesti nella prossima stagione ci sarà Luca Lolaico (nella foto) che ha preso il posto di Emanuele Balsamo.

Il nuovo tecnico, ex Gaviese, è stato presentato ieri, in conferenza stampa, allo stadio “Girardengo”.

Lolaico troverà una rosa composta da venti giocatori con Luca Olivieri confermato capitano.

Possibile, inoltre, secondo quanto affermato dal neomister, l’arrivo di alcuni elementi di esperienza, almeno quattro, uno per ogni reparto, cui si affiancheranno elementi della juniores.