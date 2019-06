Incendi in provincia di Alessandria: a fuoco due campi di grano tra Castelceriolo e San Giuliano Nuovo, sterpaglie in fiamme nell’acquese

Castelceriolo – Due campi di grano sono stati aggrediti dalle fiamme ieri pomeriggio intorno alle 14:30 lungo la strada tra Castelceriolo e San Giuliano Nuovo, in località Ventolina. L’intervento dei Vigili del Fuoco, durato circa un’ora, ha permesso di domare l’incendio. L’area, di circa 15.000 metri quadrati, è stata poi bonificata.

Incendio di sterpaglie, invece, sempre ieri, in regione Villeto nel Comune di Visone, nell’acquese. Anche in questo caso l’intervento dei Vigili del Fuoco è durato circa un’ora per mettere al sicuro circa 300 metri quadrati di terreno.