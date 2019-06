Mezzo pesante si schianta contro un muro di cemento poco prima di Bergamasco: morto il conducente

Bergamasco – Drammatico incidente, stamane intorno alle 6, all’altezza di Bergamasco, sulla Strada Provinciale 40.

Per cause ancora in corso di accertamento, un uomo ha perso il controllo del mezzo pesante che stava guidando ed è morto dopo un pauroso schianto. Il mezzo prima ha sbandato e poi è andato a sbattere violentemente contro un muro in cemento, lungo la discesa prima di Bergamasco, nel comune di Carentino.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto l’uomo, di origine straniera, dalla cabina per poi affidarlo alle cure del 118 ma per lui non c’era più nulla da fare.

Spetterà ai Carabinieri, giunti anche loro sul luogo dell’incidente, chiarire la dinamica dell’accaduto.