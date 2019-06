Microchip e asilo transgender: la Svezia si sta suicidando, e noi?

Stoccolma (Robert Bridge) – Fermamente convinto di essere il rappresentante della “superpotenza morale” del mondo, il popolo svedese continua i suoi pericolosi flirt con tutti i possibili nuovi esperimenti culturali. Questa politica è veramente progressista, o è la strada per la rovina nazionale? In Svezia, tutto sembra possibile, tranne il dissenso; dissenso dall’onnipresente messaggio sociale che dice ai suoi cittadini che devono essere tolleranti verso ogni nuova moda culturale, dal farsi impiantare un microchip sotto la pelle al permettere che i bambini di quattro anni vengano indottrinati alla scuola materna con le ultime teorie sul transgenderismo. Migliaia di svedesi si sono già fatti inserire un minuscolo microchip sotto la pelle, di solito nella mano sinistra, che offre il “vantaggio” di non dover più armeggiare (nelle tasche o nella borsetta) per carte di credito, documenti di identità e chiavi. Molte delle informazioni personali sono memorizzate sul chip, che ha le dimensioni di un chicco di riso. Sorprendentemente, nonostante la possibilità per il governo, per le multinazionali o per altri pericolosi soggetti di hackerare questi dispositivi, questa eventualità non sembra essere presente nella mentalità svedese.

“Gli svedesi sono diventati molto favorevoli all’utilizzo del microchip e non c’è praticamente dibattito sulle problematiche relative al suo utilizzo, in un paese appassionato alle nuove tecnologie e dove la condivisione delle informazioni personali è considerata il simbolo di una società trasparente”, osserva “Afp”. Anche se la quantità di dati che ogni chip può contenere è attualmente limitata, la maggior parte delle tecnologie inizia in sordina, prima di riuscire ad avere un’enorme influenza sui suoi “padroni” umani. Il telefono cellulare è un ottimo esempio. Era iniziato come un comodo strumento di comunicazione ed ora lo “smartphone” domina letteralmente il mondo sociale e culturale. Il prossimo passo potrebbe essere l’epoca in cui, come aveva previsto l’ex amministratore delegato di Google, Eric Schmidt, “Internet scomparirà. Ci saranno così tanti indirizzi Ip, così tanti dispositivi, sensori, quello che indossate, le cose con cui interagite, che non ve ne accorgerete nemmeno”, aveva dichiarato in pubblico, nel 2015, al World Economic Forum di Davos.

La Svezia, che è riuscita ad evitare la guerra per così tanto tempo da ritenersi invincibile, si è offerta volontaria per fare da cavia per questa nuova, gloriosa tecnologia, che molti ritengono il preludio della schiavitù totale del genere umano verso il “sistema”. La sperimentazione culturale degli svedesi non finisce con il microchip. Nel regno del comportamento umano e della sessualità, stanno anche abbattendo barriere vecchie come il mondo, con la loro volontà di abbracciare il movimento transgender. Prima di tutto, mettiamo le cose in chiaro. La mia personale opinione sul transgenderismo (che, in poche parole, afferma che la determinazione del sesso di un individuo si basa su un ‘costrutto sociale’ artificiale e che è possibile cambiare sesso se e quando l’individuo lo desidera) è che si tratti per lo più di un fenomeno di massa indotto dai media, quasi un’isteria collettiva. Dopo tutto, come è possibile che un cambiamento così radicale nel comportamento umano, dove si afferma che un uomo può essere una donna (o viceversa) per tutto il tempo in cui lui “si identifica” con quel particolare sesso, quando una cosa del genere era assolutamente inaudita meno di un decennio fa?

L’uomo è in continua evoluzione da milioni di anni e solo oggi sentiamo parlare di persone che riescono ad inventarsi una ‘identità sessuale’? L’unica spiegazione è che si tratti di una teoria praticamente basata sul nulla e data quotidianamente in pasto all’opinione pubblica, fino a quando non è stata accettata come vangelo. Il che dimostra che le masse prenderanno voluttuosamente per oro colato qualsiasi storia venga ripetuta loro un numero sufficiente di volte. In ogni caso, fino a quando questa nuova identificazione sessuale (si dice che oggi ci siano oltre 60 diversi tipi di genere) rimarrà confinata al mondo degli adulti, e non violerà i diritti altrui (negli Stati Uniti durante l’era Obama questo non era stato il caso, visto che i maschi adulti che improvvisamente si “identificavano” come donne, erano legalmente autorizzati ad usare i bagni e gli spogliatoi femminili, diventando così un rischio potenziale per donne vere e bambini), il fenomeno potrebbe essere considerato per lo più innocuo.

Ma, come per ogni nuova curiosità culturale che emerge, la Svezia ha portato il transgenderismo all’estremo, fino al punto in cui si tollera che nelle scuole materne ci si rivolga ai bambini come se fossero degli scherzi di natura di “genere neutro”. In questo bizzarro mondo dove la vita reale è una finzione, gli svedesi comunicano fra di loro utilizzando, fin dal 2015, il pronome “hen”, di genere neutro. Le scuole svedesi fanno leggere anche i cosiddetti libri “progressisti”, come “Hästen & Husse”, che racconta la storia di un uomo che si veste da donna. Il suo amico, un cavallo apparentemente non meno confuso, è una “trans-specie” a cui piace correre intorno a casa immaginando di essere un cane. Con questa specie di totale pazzia nell’aria, non c’è da meravigliarsi se la stordita e demascolinizzata popolazione svedese ha permesso al proprio governo, aiutato dal peso finanziario di George Soros, di aprire le porte ad una moltitudine di migranti illegali mediorientali e africani, molti dei quali in fuga dai conflitti provocati dalla Nato.

Oggi, mentre le scuole svedesi stanno imponendo ai loro pupilli modelli di ruolo di genere neutro, bande di migranti molto maschili stanno rendendo alcune parti della Svezia praticamente off limits per la popolazione generale. I paramedici e i vigili del fuoco a volte hanno bisogno di essere scortati dalla polizia per entrare nelle “aree vulnerabili”, in particolare in alcuni quartieri di Malmö, la terza città svedese. Come riporta The Spectator: “le guerre tra bande servono da costante promemoria delle politiche fallimentari della Svezia su immigrazione e integrazione. Questo è un problema per il governo (e anche per l’opposizione), in un paese che si vanta di essere una ‘superpotenza umanitaria”. Nonostante l’illegalità nelle strade, il sostegno al Partito Democratico svedese di estrema destra e anti-immigrazionista è tornato ad essere molto scarso, dopo i livelli che aveva raggiunto durante la crisi migratoria del 2015. Alla luce di queste tendenze, apparentemente insostenibili, in questa “progressista” nazione nordica, è necessario porsi la domanda: quanto a lungo potranno durare gli esperimenti culturali, prima che il laboratorio si autodistrugga?