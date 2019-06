Aveva aperto abusivamente un locale a Molare: denunciata ventisettenne di Carpeneto

Molare – Ha aperto un locale nel quale si svolgevano spettacoli aperti al pubblico senza mettersi in regola coi permessi, e per questo è stata denunciata dai Carabinieri. Sull’attività di S. S., ventisettenne di Carpeneto, i militari avevano cominciato ad indagare in seguito ad un approfondimento dal quale erano emersi sospetti circa possibili irregolarità. Al fine di verificare la presenza di tutte le autorizzazioni di legge si era quindi provveduto ad un controllo sul posto in occasione di un concerto durante il quale venivano anche servite bevande, ma la ragazza, amministratrice dell’associazione che gestisce il locale, non ha potuto far altro che ammettere di non aver effettuato, né la SCIA per il pubblico spettacolo in corso, né quella per la somministrazione di bevande in quello specifico giorno. L’autorizzazione presentata, infatti, non copriva la data del 2 giugno.

La donna è stata pertanto denunciata in stato di libertà per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, e le forze dell’ordine s’impegneranno a verificare nelle prossime settimane che le attività del locale si svolgano nel pieno rispetto della legge.