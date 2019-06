Denunciato per aver omesso di dichiarare la detenzione di un’arma da fuoco

San Sebastiano Curone – Per omessa denuncia di arma da fuoco è stato denunciato, stamane, dai Carabinieri di San Sebastiano Curone Giovanni Casati, nato a Legnano e residente a San Giorgio Canavese, sposato, pensionato ed incensurato.

L’uomo, secondo quanto appurato dai militari, deteneva sin dal 1985, in un’abitazione in frazione Bruggi di San Sebastiano Curone senza mai averla denunciata, una carabina Flobert calibro 8.

Casati è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e l’arma sottoposta a sequestro.