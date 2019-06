Evade dai domiciliari e dà false generalità: astigiano quarantottenne arrestato dalla Polizia

Asti – Evaso ad inizio mese dai domiciliari, che stava scontando per spaccio di stupefacenti, era stato riacciuffato a Torino e arrestato per evasione e false generalità. Tuttavia C. N., astigiano di 48 anni, dal proprio domicilio è passato presto al carcere, essendo che il Tribunale di Sorveglianza torinese ha ritenuto la misura dei domiciliari inadeguata a causa della pericolosità del soggetto e delle sue trasgressioni.

Gli agenti della Squadra Mobile di Asti hanno infatti provveduto venerdì scorso al trasferimento dell’uomo nella casa di reclusione cittadina.