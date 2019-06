La Juventus ha scelto Maurizio Sarri, l’uomo che portò l’Alessandria ad un passo dalla B

Alessandria – Maurizio Sarri (nella foto) è, da ieri, ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus. Ma ad Alessandria sicuramente non se lo dimenticano per quell’annata entusiasmante, stagione di serie C 2010-2011, che portò i Grigi ad un passo dalla B.

Un sogno poi infranto, ai playoff, a causa della sconfitta contro la Salernitana al “Moccagatta” e alla vicenda “Scommessopoli” in cui fu risucchiato il club piemontese tant’è che fu poi retrocesso a tavolino in Seconda Divisione.

Di certo, comunque, il nome di Sarri rimarrà sempre scolpito nella memoria dei tifosi dell’Alessandria nonostante il suo “tradimento” poi con il passaggio al Sorrento l’anno successivo.

Da lì in poi sarebbe stata tutta un’ascesa per il tecnico toscano, ex impiegato di banca, passato ad allenare, fra gli altri, Tegoleto, Sansovino, Pescara, Arezzo, Verona, Perugia, Alessandria, Empoli, Napoli, Chelsea e, adesso, Juventus.

Con Sarri l’Alessandria, in quella esaltante stagione di serie C, balzò subito ai vertici della classifica grazie anche all’impiego di una serie di giocatori, come Pucino, Ciancio, Croce e Scappini, destinati a salire di categoria e ad un modulo decisamente efficace come il 4-2-3-1.

Ruolo non meno importante lo ebbe capitan Fabio Artico, spesso partito dalla panchina, ma sempre protagonista tant’è che il rapporto tra i due è rimasto solido ancora oggi.

Adesso, dunque, la Juventus. Riusciranno i Bianconeri, con Sarri in panchina, a centrare il già troppe volte sfumato obiettivo della Champions League?