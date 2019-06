Salvini a Washington: l’Italia non è la Grecia, la flat tax va bene e allontanare la Russia è un errore

Roma (Sputnik) – Nel corso della sua visita a Washington il vice premier e ministro degli Interni italiano Matteo Salvini (nella foto col segretario di stato Usa Mike Pompeo) ha detto che “un taglio delle tasse ci deve essere dalla prossima manovra. Convinceremo l’Unione Europea – ha dichiarato Salvini al suo arrivo nella capitale degli Stati Uniti – e coi numeri la cortesia. Altrimenti le tasse le taglieremo lo stesso, e la Ue se ne farà una ragione. Faccio parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle briciole”.

Durante il suo incontro con l’amministrazione di Donald Trump il vicepremier italiano, parlando alla stampa, ha aggiunto: “I margini per la flat tax ci devono essere: non è una scelta. Poi si può decidere come rimodularla negli anni, ma un taglio delle tasse, non per tutti ma per tanti, ci deve essere dalla prossima manovra. In Grecia hanno ammazzato un popolo e hanno spalancato le porte ai cinesi. L’Italia non è la Grecia. A Bruxelles se ne faranno una ragione”.

A Washington Salvini si è già espresso sui rapporti con Mosca: “Sarebbe un errore strategico sia commerciale, che geopolitico, allontanare la Russia dall’Occidente per lasciarla nelle braccia dei cinesi. Bisogna fare di tutto per riportarli al tavolo. Io preferisco ragionare, invece che rafforzare l’asse Mosca-Pechino”.