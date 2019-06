Secondo qualcuno fra qualche anno Taxi volanti dal cielo

di Franco Velcich (business insider) – Le automobili volanti usate in Blade runner dal poliziotto Rick Deckard, alias Harrison Ford, potrebbero sfrecciare sopra le nostre teste fra sei o sette anni. Saranno taxi rigorosamente elettrici ed economicamente abbordabili, in grado di portarci dal centro di Milano e di Roma rispettivamente a Malpensa o Fiumicino in sei-sette minuti a un costo di 70-80 euro, cioè quanto si paga oggi per un’ora di taxi a quattro ruote.

Il regista Ridley Scott aveva ambientato il film nella Los Angeles del 2019, ma noi dovremo aspettare ancora qualche anno. Comunque, a sentire gli esperti delle società che ci stanno lavorando con maggiore impegno, e cioè Uber, la sua concorrente Lyft, i colossi dell’industria aeronautica Boeing e Airbus, il punto di svolta è stato superato e il taxi volante non è un’ipotesi di fantascienza, ma una certezza del futuro prossimo.

“Non stiamo parlando di un servizio esclusivo di alitaxi solo per persone molto ricche, ma di un servizio di trasporto a prezzi abbordabili per gran parte dei viaggiatori”, ha spiegato alla Cnbc Remo Gerber, Chief Commercial Officer della tedesca Lilium, una start up che il mese scorso ha registrato con successo il battesimo del cielo del suo velivolo elettrico in grado di trasportare cinque persone alla velocità di 300 km/h, con decollo e atterraggio verticali.