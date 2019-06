Sei chilometri contromano sulla A21 per recuperare il portafoglio che credeva di aver lasciato in autogrill: bloccato in tempo dalla Polizia Stradale

Tortona – Viaggiava contromano in autostrada la Renault Scenic bloccata dagli agenti della Polstrada il 10 giugno scorso poco dopo le 9 di sera. La pattuglia, che in quel momento percorreva la A21, è stata infatti allertata mentre si trovava poco dopo l’area di servizio Tortona Sud, ossia proprio sulla direttrice percorsa dall’auto in questione, e a quel punto gli agenti hanno pensato per prima cosa di salvaguardare gli automobilisti ignari del pericolo a cui andavano incontro. Subito attivata una safety car per mantenere in sicurezza il traffico minacciato dal veicolo contromano, la tragedia può dirsi scampata per un pelo, essendo che da lì a qualche minuto i poliziotti si sarebbero trovati davanti lo sconsiderato automobilista riuscendo tuttavia a bloccarne la folle corsa inducendolo con lampeggianti e sirene a fermarsi in una piazzola di sosta.

Alla guida della Renault c’era un bulgaro di 46 anni, con a bordo le figlie di 20 e 25, in transito in Italia. L’uomo, a quanto pare, non aveva fatto un errore, bensì stava tentando di tornare indietro in contromano fino all’area di servizio dove pensava di aver dimenticato il portafogli che in realtà si è poi scoperto essere a bordo.

Per lui, revoca della patente di guida e sequestro dell’auto per tre mesi.