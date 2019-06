Non è trovato in casa: denunciato

Serravalle Scrivia – I Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Alessandria un trentaquattrenne cittadino marocchino, N.S., per il reato di evasione.

I militari, a seguito di un mirato controllo, non hanno trovato l’uomo nella sua abitazione dove, dallo scorso 6 giugno, era stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari come disposto dal Tribunale di Genova, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale commesso nel capoluogo ligure.