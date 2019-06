Per la Sea Watch il Tar del Lazio dà ragione a Salvini e respinge il ricorso della Ong: “Niente ingresso”

Roma (Adolfo Spezzaferro) – Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Ong tedesca Sea Watch, che contesta il divieto d’ingresso in acque territoriali italiane e il divieto di sbarco dalla Sea Watch 3, ferma a Sud di Lampedusa con 43 immigrati irregolari a bordo. Lo rende noto il Viminale. Intanto, la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta sul caso della nave Ong che da sei giorni è al confine delle acque territoriali italiane. Il procuratore aggiunto, Salvatore Vella, nel fascicolo – a carico di ignoti – ha ipotizzato il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Nei giorni scorsi, il Viminale aveva dato l’autorizzazione allo sbarco di 10 delle 53 persone a bordo, fra cui immigrati che stavano male, donne e bimbi in fasce.

Salvini: “Senza il mio permesso non arriva nessuno”

“In Italia senza il mio permesso non arriva nessuno: possono mandare i caschi blu, gli ispettori, il commissario Basettoni, Pippo, Pluto e i Fantastici 4. Barchini e barconi non ne arrivano“. A margine dell’assemblea annuale di Confartigianato imprese, il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ribadisce che anche per la Sea Watch 3, “da giorni a zonzo nel Mediterraneo”, i porti italiani “restano chiusi” .

Quanto al Consiglio d’Europa, che ha chiesto uno stop alla collaborazione con la Libia, non ritenuta porto sicuro, “per me il suo parere conta meno di zero – risponde Salvini – Noi stiamo collaborando con la Guardia costiera libica, forniamo uomini e mezzi, e in alcune strutture libiche ci sono rappresentanti dell’Onu”.