All’ottavo mese si rivolge al pronto soccorso per forti dolori ma è subito dimessa, l’indomani torna all’ospedale e muore insieme alla bimba che doveva partorire

Alessandria – Un’insegnante di inglese all’ottavo mese di gravidanza è morta ieri mattina all’ospedale di Alessandria. Si tratta di Ingrid Vazzola, 41 anni di Oviglio, in attesa di una bimba che si sarebbe chiamata Alice la cui nascita era prevista per luglio, che è morta nel grembo della madre. La donna era già stata visitata il giorno prima al pronto soccorso dello stesso ospedale ma i medici non avevano riscontrato anomalie nella gestazione per cui l’avevano subito dimessa. Invece il giorno dopo la donna, insegnante al liceo di Nizza Monferrato e già madre di una bambina di tre anni, si è sentita di nuovo male ed è stata ricoverata d’urgenza al Santi Antonio e Biagio dove è morta poco dopo il ricovero.

“È stato fatto tutto il possibile per salvarla”, dicono in ospedale, ma un’inchiesta giudiziaria è già in atto per chiarire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità. Sul caso anche l’azienda sanitaria, oltre alla magistratura, ha disposto accertamenti. La donna lascia il marito Stefano e la piccola Irene di tre anni.