Le migliori strategie per attrarre clienti

da MB Peco Medjia – È inutile negarlo, dopo un periodo di lenta e costante ripresa, l’economia italiana è di nuovo in stallo ed i numeri economici, purtroppo, sono impietosi. Nel 2019 l’Italia si è confermata, per l’ennesima volta, la nazione europea in maggiore difficoltà: nel primo trimestre il PIL ha fatto registrare una crescita dello 0,1%, la produzione industriale è in netto e costante calo e gli investimenti fanno registrare un pesante -0,3%. A risentire di questa involuzione economica sono sia le piccole che le grandi aziende che quindi, con sempre maggiore frequenza, sono alla disperata ricerca di un metodo che possa garantire loro di acquisire nuovi clienti, evitando al contempo che quelli vecchi passino alla concorrenza. Oggi, pertanto, cercheremo di fare un po’ di chiarezza su di un mondo in continua e costante evoluzione, sempre di più soggetto alle mode ed alle tendenze del momento ed in cui districarsi è sempre più difficile: quello delle strategie di marketing.

La pubblicità a mezzo social: tra presente e futuro

Negli ultimi mesi, anche i non addetti ai lavori si sono resi conto di quanto sia importante e fondamentale la comunicazione a mezzo social. I social sono uno strumento utilissimo per diffondere un messaggio, sia esso politico, sportivo o economico, e ci sono delle aziende che sono riuscite a distinguersi per il particolare metodo comunicativo utilizzato. Una di queste è sicuramente l’azienda di onoranze funebri Taffo, salita agli onori della cronaca per la capacità di pubblicizzare il suo prodotto con una ironia ed una leggerezza fuori dal comune. Il social manager della Taffo ha messo in piedi una campagna pubblicitaria semplice, intuitiva, caustica e dissacrante, capace di fare satira su argomenti di cronaca esorcizzando l’argomento morte, da sempre tabù all’interno della nostra società, anche con una canzone che ambisce a diventare il tormentone estivo. Questa tipologia di marketing negli ultimi mesi è stata adottata anche da numerose multinazionali o da aziende private che, approfittando dello strumento internet, in pochissimo tempo hanno raggiunto una platea di utenti sempre maggiore, dando vita, di fatto, ad un nuovo metodo comunicativo che sicuramente ci accompagnerà per moltissimo tempo.



Bonus di benvenuto e programmi VIP

L’utilizzo di internet, come ovvio, negli ultimi anni ha comportato con sempre maggior frequenza la pubblicizzazione sul web di offerte e promozioni. Tra i metodi per attirare clientela più antichi e diffusi c’è sicuramente la strategia che mira ad acquisire nuovi utenti offrendo loro un bonus benvenuto. Sempre più aziende, anche multinazionali del calibro di Zalando, pubblicizzano il loro prodotto garantendo ai nuovi utenti un premio in denaro o un buono sconto utilizzabile alla prima transazione. C’è chi poi, come Amazon, decide di attirare nuovi clienti promettendo loro un trattamento esclusivo e privilegiato: è questo il concetto alla base di Amazon Prime, nato come programma di fidelizzazione che permetteva agli utenti di godere della spedizione gratuita in un giorno, evolutosi con Amazon Prime Video, piattaforma di streaming che ambisce a fare concorrenza ai colossi del settore e che, a quanto pare, sta riuscendo pienamente nel suo intento. Il colosso dell’e-commerce, capitanato da quello che ormai è diventato l’uomo più ricco del pianeta, fa registrare ogni anno dei numeri assolutamente sensazionali. Come raccontato da Il Sole 24 Ore, ogni cinque secondi Amazon spedisce in tutto il mondo circa duemila articoli e la capitalizzazione dell’azienda nel 2017 ha superato i mille miliardi di euro. Ci sono poi aziende che decidono di rivolgere la propria attenzione sia ai nuovi possibili utenti che a quelli di vecchia data. Una di queste è sicuramente l’azienda di scommesse online Betway Casinò che riserva ai nuovi utenti un bonus di benvenuto, offrendo però promozioni quotidiane tramite un servizio VIP, spingendo così i fedeli a tornare e ad usufruire nuovamente della piattaforma e dei servizi loro offerti, senza avvertire la necessità di passare alla concorrenza.

L’ascesa del Cashback

Il cashback è una tecnica di marketing che in questi ultimi anni sta facendo registrare dei numeri impressionati. Diffuso principalmente in Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna, il cashback riesce a muovere delle cifre monstre, vicine ai 90 miliardi di dollari annui. Ma cosa si intende per cashback? E perché sta iniziando a prendere piede anche in Italia? Per cashback si intende quel metodo di pagamento che garantisce agli acquirenti un ritorno economico, seppure di modesta entità, ad ogni singola operazione compiuta sulla propria piattaforma e/o negozio online. Il guadagno, pertanto, non sempre è immediato ma lo scopo è proprio quello di invogliare il cliente a tornare a spendere presso il proprio negozio. C’è chi, invece, come Satispay, decide di rimborsare immediatamente parte della cifra spesa, al momento dell’acquisto, rendendo più immediata e tangibile la convenienza dell’operazione effettuata. In Italia, come detto, questa tipologia di marketing è ancora poco diffusa rispetto a quanto avviene nel resto d’Europa e del mondo, anche se negli ultimi tempi anche questo settore sta facendo registrare un incremento significativo sia in termini di clienti che di introiti.

Se è vero che conoscere le varie tipologie di marketing utilizzate sul mercato è estremamente utile per ogni azienda, piccola o grande che sia, è altrettanto vero che in un ambito così complicato non esistono regole e verità assolute. Ogni imprenditore che si rispetti, se vuole fare la differenza in un mercato sempre più concorrenziale e spietato, dovrà calibrare al meglio la propria campagna, tenendo conto del settore in cui va ad operare, dei destinatari del proprio messaggio pubblicitario e del prodotto offerto dalla concorrenza. A fare la differenza, in questo mondo, sono i dettagli e nulla può assolutamente essere lasciato al caso.