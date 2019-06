L’Ospedale di Acqui si “riorganizza”: spazi più fruibili e funzionali entro la primavera 2020

Acqui Terme – Il “Monsignor Galliano” si riorganizza. Parliamo dell’ospedale di Acqui Terme e dei suoi spazi, che saranno resi più fruibili e funzionali.

Una decisione presa dall’Asl provinciale, su proposta arrivata dal territorio. “Una sinergia totale, anche nella fase di elaborazione dei progetti” come sottolineato, nel corso della presentazione del progetto, dalla direttrice generale pro tempore Paola Costanzo.

L’investimento da parte dell’Asl sarà minimo, tra 140 e 160.000 euro, ma importante in termini di recupero di funzionalità dell’edificio e di una più consona dislocazione dei reparti e dei servizi.

Nessuna rivoluzione, però, ma solo una revisione degli spazi.

Un anno circa la stima dei lavori: al sesto piano sarà collocato in via definitiva il day hospital oncologico, con il riassetto degli spazi della cosiddetta “week surgery” e una nuova collocazione delle degenze del reparto di Ortopedia, con 18 letti.

A quarto piano saranno unificati i posti di Medicina 1 e Medicina 2. Prevista pure una riorganizzazione del day hospital multidisciplinare.

Gli ambulatori di Ginecologia saranno collocati al secondo piano mentre al primo ci sarà la sistemazione del punto prelievi Tao (Terapia anticoagulante orale) e della “cappa” per la preparazione dei farmaci.

Sono poi previsti altri interventi per mettere ordine tra uffici, studi, spogliatoi e depositi.

Il piano di riorganizzazione, spalmato tra il 2019 e il 2020, dovrebbe terminare entro la fine della prossima primavera e avrà, nelle intenzioni, come obiettivo quello di migliorare il lavoro dal punto di vista clinico e della sicurezza e di rendere più facile anche la gestione del personale medico e infermieristico.