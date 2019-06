Oggi alle 6 sit-in contro la chiusura della biglietteria della stazione di Ovada

Ovada – È in programma per stasera alle 6 il sit-in di protesta alla stazione di Ovada per la chiusura della biglietteria avvenuta il 1° giugno scorso. Tra i promotori dell’iniziativa anche il Comitato Difesa Trasporti Valli Stura e Orba, con il fermo “no” ad una scelta che Trenitalia ha preso senza ascoltare il parere dell’amministrazione locale e dei cittadini.

Si tratta di “una manifestazione organizzata spontaneamente per ribadire un’esigenza della città e di tutto il territorio – ha dichiarato Paolo Lantero, Sindaco di Ovada –. Trenitalia non ci ha ascoltato. Saremo ovviamente pacifici ma molto determinati a sensibilizzare tutte le parti politiche e la stessa azienda. Non si tratta così una città e un intero territorio. Alla fine si tratterebbe di spendere 50.000 euro all’anno circa, da parte nostra avevamo accolto la riduzione di orario, con l’apertura della biglietteria solo al mattino”.

Ma al posto della biglietteria, gli ovadesi si ritrovano adesso con un nuovo distributore self-service, il che, come sottolinea Lantero, può non essere una soluzione ideale per tutti: “Pensiamo alle persone anziane che, oltre al biglietto, hanno bisogno di informazioni, o ai turisti. Trenitalia ha avuto nei nostri confronti un atteggiamento offensivo. Ora è mortificante vedere una stazione così bella ma vuota, una cattedrale nel deserto”.