Picchiò brutalmente un ragazzo che portava a spasso il cane dopo avergli rubato il cellulare: l’aggressore condannato a 3 anni e 4 mesi di carcere

Alessandria – Aveva continuato a picchiarlo anche dopo avergli rubato il telefonino e nonostante fosse a terra inerme. Il giudice che ha condannato Giuseppe Arcidiacono, aggressore del giovane Fabrizio Scandone la sera del 9 settembre scorso nei dintorni del Duomo, è stato dunque severo: 3 anni e 4 mesi di carcere. Pur applicando gli sconti di pena per il rito abbreviato e per la seminfermità mentale concessa ad Arcidiacono, ha infatti disposto la detenzione in carcere ritenendo il condannato un soggetto pericoloso.

Del resto, il pentimento in aula sarebbe parso poco sentito, tanto che il giudice era addirittura intervenuto con una certa fermezza: “Si volti a guardare in faccia la persona a cui chiede scusa”. E di scuse, Fabrizio Scandone avrebbe dovuto riceverne più d’una visto il trattamento che gli era stato riservato quella sera di settembre, quando, intorno alle 9, è sorpreso durante la solita passeggiata col proprio cane da un ragazzo molto più grosso di lui e picchiato brutalmente nonostante il malfattore abbia già ottenuto il cellulare a cui mirava. L’avevano visto anche da una finestra del palazzo vicino accanirsi su quel corpo esile mentre era già a terra, e questo ha senz’altro avuto un peso determinante sulla decisione del giudice.

La vittima, figlio del Colonnello Enrico Scandone, ex capo provinciale dell’Arma, oggi in servizio a Roma, aveva già subito un’aggressione violenta alcuni anni prima a Palermo cercando di difendere un amico. In quel caso, si era preso addirittura cinque coltellate. Ma queste esperienze traumatiche non hanno evidentemente intaccato il suo spirito, la sua tempra di ragazzo perbene, essendo che dinanzi al rito delle scuse, con il suo aggressore che gli porge la mano masticando qualche parola ad occhi bassi, Fabrizio concede il perdono ricambiando la stretta. Chissà che un simile esempio, lavorando nel tempo in fondo al cuore, non insegni qualcosa ad Arcidiacono facendone un uomo nuovo. Possibilmente prima del rilascio dal carcere.