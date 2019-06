A Tortona spente 152 videolottery grazie ad una maxi operazione della Polizia Municipale

Tortona – Ha portato alla disattivazione di 152 apparecchi e a sanzioni per un totale di 304.000 euro la maxi operazione che, fra il 13 e il 18 giugno, ha condotto gli uomini della Polizia Municipale di Tortona, agli ordini del Comandante Orazio di Stefano, ad effettuare verifiche a tappeto in diverse sale da gioco e in due bar ubicati nei dintorni di luoghi sensibili (ovvero scuole, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, stazioni ferroviarie eccetera).

La nuova normativa regionale, entrata in vigore il 20 maggio scorso, ha infatti ridotto i limiti di distanza fra questi luoghi e i locali con all’interno sistemi di videolottery, e si è pertanto deciso di verificare l’adeguamento dei gestori del territorio alle più recenti disposizioni di legge.

Probabile ora il ricorso ai vari livelli di giudizio da parte delle attività coinvolte, a fronte anche delle forti sanzioni che hanno previsto 2000 euro di multa per ogni macchinetta funzionante laddove non avrebbero più dovuto esservene.

Il Comandante precisa tuttavia che i controlli erano un atto dovuto, anche perché il Comune aveva invitato a prestare attenzione alla data di attuazione delle nuove e più stringenti normative. Dal 20 maggio, nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, i locali che si trovano a distanza inferiore a 500 metri (come percorso pedonale più breve) da qualunque luogo ritenunto sensibile non possono quindi più avere al proprio interno delle macchinette videolottery.