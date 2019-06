Accompagnano un conoscente a prelevare al bancomat e poi lo derubano: denunciati

Vercelli – Due uomini di origine marocchina sono stati denunciati dalla Polizia per rapina. Ieri i due, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, avevano accompagnato un loro conoscente ad un bancomat.

Dopo che l’uomo aveva effettuato il prelievo, circa cento euro, gli hanno intimato i consegnare loro i soldi e il cellulare, prima minacciandolo e poi colpendolo sulla spalla con un bastone in ferro.

Subito dopo si sono dati alla fuga mentre la vittima si è subito rivolta alla polizia.

Gli uomini della squadra volante, partite le ricerche, hanno catturato i ladri nelle vicinanze del centro commerciale Carrefour.

Portati in questura e verbalizzate le dichiarazioni della vittima, i due sono stati denunciati.