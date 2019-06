Bertram Derthona: presa l’ala Rei Pullazi

Tortona – Altro colpo di mercato per Bertram Derthona. La società bianconera tortonese di basket ha ufficializzato l’acquisto di Rei Pullazi (nella foto), ala di 26 anni, nell’ultima stagione in Serie A2 con Trapani.

Cresciuto nel settore giovanile dell’Eurobasket Roma, Pullazi nel 2012/13 disputa il campionato di DNB con la maglia del Basket Scauri. L’anno successivo si trasferisce a Recanati, con cui disputa il campionato di Serie A2 Silver collezionando ventiquattro presenze.

Pullazi ha vestito anche le canotte di Bergamo e Legnano con in mezzo una parentesi nuovamente all’Eurobasket Roma (2014-2015).

L’anno scorso l’ala indossa la casacca di Trapani, ancora nel Girone Ovest.

Con il roster siciliano accede ai playoff promozione, terminati con l’eliminazione per 3-2 agli ottavi di finale contro Treviso Basket, squadra poi promossa in Serie A.