Euforia dei mercati, sale tutto: azioni, bond, petrolio e oro

Milano (Alessio Trappolini di Money) – Il sostegno incondizionato alle economie promesso da Fed e Bce fa decollare tutte (o quasi) le principali asset class investibili.

Con la chiusura della sessione europea si può fare un primo bilancio della giornata di trading dei mercati internazionali: oro sui massimi dall’autunno del 2013 a 1.385 $/oncia, petrolio sui massimi del mese con un guadagno di oltre 5 punti per il WTI e di 4 punti percentuali per il Brent, S&P 500 che ha aggiornato un nuovo massimo storico intraday a 2.956,2 punti.

Rally anche per i bond, con i rendimenti globali che viaggiano sempre più verso i territori mai esplorati prima al di sotto dello zero: la nuova ondata di acquisti porta il totale delle obbligazioni a rendimento negativo in circolazione nel mondo a 12.300 miliardi di dollari, un nuovo record mai visto prima.

Bene anche casa nostra, con Piazza Affari che ha chiuso la seduta con la miglior performance fra i listini europei. L’indice FTSE Mib termina a 21.361,44 punti con un rialzo dello 0,66%.

Il poderoso rally del petrolio (+3,8% a 64,2 $/barile per il Brent alla fine della sessione europea) mette le ali ai titoli del settore: Saipem e Tenaris i migliori di oggi su Borsa Italiana. Le tensioni sul debito pubblico italiano si arrotondano con lo spread fermo in area 246 punti base.