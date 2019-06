Muore schiacciata tra il cancello di casa e la propria auto

Capriata d’Orba – Tragedia ieri sera, intorno alle 9 e mezza, a Capriata d’Orba, dove Annalisa Sericano (nella foto), quarantanovenne residente in località Pratalborato, è morta schiacciata fra la propria auto e il cancello di casa.

La donna sarebbe scesa per chiudere il portone, ma la vettura, per ragioni ancora da chiarire, si è mossa senza che lei se ne accorgesse e l’ha investita.

Una volta intervenuti sul posto, insieme ai Carabinieri, i Vigili del Fuoco di Ovada hanno subito cercato di liberare il corpo incastrato fra l’auto e un’anta del cancello, ma, nonostante l’arrivo del 118 e il lavoro dei medici per fermare l’importante emorragia provocata dallo schiacciamento, la poveretta non ce l’ha fatta.

Annalisa Sericano era nata a Trivero, in provincia di Vercelli.

Laureata in giurisprudenza all’università Cattolica di Milano, nel 2000 era diventata avvocato.

Lavorava con il marito, il notaio Franco Borghero, nello studio di via Garibaldi a Novi Ligure.

Appassionata di equitazione, in passato aveva anche conseguito il brevetto di volo a vela presso l’aeroporto Mossi.