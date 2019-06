Sentenza divenuta esecutiva: in carcere trentunenne violento

Casale Monferrato – È stato arrestato lunedì 17 giugno dalla Polizia di Casale Monferrato in attuazione di una sentenza divenuta esecutiva ad aprile, e ora si trova nel carcere di Vercelli. Il condannato a tre anni di reclusione è T. A., trentunenne di origini marocchine che nel 2016 era stato, prima indagato in stato di libertà per diversi reati contro la persona e il patrimonio, e, successivamente, arrestato in esecuzione di misura cautelare.

L’uomo, ben noto alle forze dell’ordine già al tempo dei fatti, essendo un tossicodipendente e piccolo spacciatore, è reo fra l’altro di condotte violente nei confronti dell’ex compagna e della figlia minore.