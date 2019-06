Sit in davanti alla Stazione di Ovada contro la chiusura della biglietteria: circa 150 persone presenti, chiesto confronto con Trenitalia

Ovada – Erano circa 150 le persone che ieri, a partire dalle 18, hanno dato vita al sit in davanti alla stazione ferroviaria di Ovada per protestare contro la chiusura della biglietteria.

Presenti, oltre naturalmente al sindaco di Ovada Paolo Lantero, anche tanti sindaci del territorio e non solo, oltre ai rappresentanti del Comitato Difesa Trasporti Valli Stura e Orba.

Da parte dei cittadini è stato chiesto un confronto con Trenitalia per chiedere la riapertura della biglietteria almeno al mattino. Alle Ferrovie dello Stato saranno inoltre inviate le 2500 firme raccolte nelle ultime settimane.