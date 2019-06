Detenuto tenta di uccidersi tagliandosi la gola con una lametta: salvato dagli agenti della Penitenziaria

San Michele – È stato grazie al tempestivo intervento degli agenti di Polizia Penitenziaria se il detenuto che ha tentato ieri di togliersi la vita nel carcere di San Michele è ormai fuori pericolo. L’uomo, un trentacinquenne di origini rumene che sta scontando una condanna per furto e resistenza a pubblico ufficiale, era davanti al cancello dell’infermeria quando ha tirato fuori una lametta ferendosi al collo. L’incisione ha subito scatenato una forte emorragia lasciando il detenuto a terra in una pozza di sangue, ma i poliziotti, aiutati dagli infermieri del carcere, non hanno perso tempo e sono riusciti a tamponare la ferita fino all’arrivo dell’ambulanza.

I poliziotti, sottolinea il Segretario Generale O.S.A.P.P. Leo Beneduci, “sono intervenuti senza esitazione. Il grande rammarico è semmai che tali notizie non destino interesse nelle sedicenti associazioni a favore dei ristretti”. La stessa politica, sempre secondo Beneduci, si disinteressa della situazione, e ribadisce che gli agenti penitenziari meriterebbero quantomeno “l’elogio dell’amministrazione che sempre più distrattamente li gestisce, e che li ha lasciati completamenti soli e abbandonati al proprio destino”.