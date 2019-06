Messaggio per i reggitori dello Stato: siamo stremati! Coniugi si uccidono in casa a Roma perché non riescono a pagare l’affitto

Roma (Ansa) – Due coniugi, di 74 e 77 anni, sono stati trovati morti in casa a Roma. La tragedia si è consumata oggi pomeriggio in un bell’appartamento di una palazzina signorile di via Santi Cosma e Damiano, nel quartiere residenziale “Tomba di Nerone”. L’allarme è stato dato da una familiare che vive a Milano e che da ieri non riusciva a contattarli. I corpi di marito e moglie erano sul letto. Nella loro casa è stato trovato un biglietto. Nel messaggio l’uom o avrebbe lamentato difficoltà economiche nel pagare l’affitto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti operata dagli inquirenti giunti sul posto, il marito avrebbe colpito al collo con un colpo d’arma da fuoco la moglie e poi si sarebbe sparato alla testa.