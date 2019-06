Morte donna incinta e della sua bimba: sette medici indagati

Alessandria – Sono sette i medici indagati per la morte di Ingrid Vazzola, l’insegnante di inglese quarantunenne originaria di Bruno d’Asti e residente ad Oviglio, morta assieme alla bimba che aveva in grembo all’ospedale di Alessandria martedì 18 giugno.

Gli avvisi di garanzia riguardano due medici del Pronto soccorso, Rossana Uberti, 52 anni, che ha preso in carico la paziente la notte tra lunedì e martedì, e Angelo Chiappano 47 anni, che ha firmato le sue dimissioni alle 10 di mattina di martedì 18 giugno, il ginecologo Ezio Capuzzo, 55 anni, che avrebbe visitato la donna quella notte, il primario di Ginecologia Nicola Strobert, 54 anni, più i medici Tiziana Fortunato, 43 anni, Stefano Prigione, 47 e Alberto Guagliano, 57.

I medici sono stati iscritti dal pm Andrea Trucano nel registro degli indagati come atto dovuto per consentire a tutti di difendersi fin dalle prime fasi dell’inchiesta con la possibilità per ciascuno di nominare da subito propri consulenti.

L’’autopsia sul corpo di Ingrid Vazzola sarà effettuata lunedì mattina dal medico legale Luca Tajana.

La famiglia di Ingrid Vazzola, che si avvale della tutela degli avvocati Vittorio Spallasso, Francesco Sangiacomo e Gabriella Angela Massa, ha nominato come proprio consulente il professor Roberto Testi, noto per essersi occupato di casi come quelli di Cogne e Garlasco.