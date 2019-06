Pedopornografia online: maxi blitz in tutta Italia con 51 indagati, 31 sono minori. Coinvolta anche la provincia di Alessandria

Alessandria – È rimasta coinvolta anche la provincia di Alessandria nella vasta operazione contro la pedopornografia on-line ordinata dalla Procura della Repubblica e da quella per i minori di Catania: 51 le persone indagate per detenzione e divulgazione di pornografia minorile e tra queste 30 sono minorenni.

Tutto è partito dalla denuncia della madre di un adolescente che si era accorta della presenza sullo smartphone del figlio di immagini erotiche di minori pubblicate su due chat di whatsapp, gruppi ai quali il ragazzo era iscritto, denominati `Tana della Luna´ e `scoobyDank´. Gruppi che inizialmente condividevano immagini e video del genere `gore´, ovvero di torture, suicidi e simili.

La donna ha consegnato spontaneamente lo smartphone al personale della polizia postale che ha acquisito il contenuto del telefono, in particolare dei due gruppi whatsapp.

Ha così preso così il via un meticoloso lavoro investigativo finalizzato a ricostruire le dinamiche e le eventuali condotte penalmente rilevanti dei singoli aderenti ai gruppi, più di 300, riuscendo a identificare coloro che avevano divulgato o richiesto video o immagini di pornografia minorile con vittime anche in età infantile.

Un’operazione che ha messo in luce la gravità di un fenomeno delittuoso, quello della diffusione di materiale pedopornografico da parte di adolescenti che cercano e si scambiano tra loro pornografia anche infantile.

Ingente il materiale sequestrato che sarà sottoposto a approfondire analisi informatiche.

Oltre ad Alessandria, le città con le loro province coinvolte nell’operazione sono quelle di Catania, Ragusa, Bari, Brindisi, Foggia, Taranto, Roma, Torino, Asti, Novara, Milano, Brescia, Pavia, Firenze, Livorno, Prato, Venezia, Treviso, Verona, Reggio Calabria, Catanzaro, Oristano, Napoli, Gorizia, Terni, Genova, Matera, Forli e L’Aquila.