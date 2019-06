Trump: raid mirati in Iran fermati a 10 minuti dal via

da Sputnik – Gli Stati Uniti erano pronti ad effettuare attacchi aerei mirati contro tre obiettivi in ??Iran, ma all’ultimo momento l’operazione è stata annullata. Lo ha fatto sapere oggi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha scritto: “Quando ho chiesto quante persone sarebbero morte: 150 persone, signore, ha detto un generale. Prima di lanciare l’attacco l’ho fermato: era sproporzionato per la distruzione di un drone”.

Allo stesso tempo Trump ha comunicato che gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni unilaterali all’Iran anche se non ha chiarito la natura delle nuove misure: “Non ho fretta – ha dichiarato Trump -, le nostre forze armate sono rigenerate e pronte ad intervenire, non hanno affatto eguali al mondo. Le sanzioni fanno male e ieri sera ne sono state aggiunte di nuove”. Inoltre ha avvertito che gli Stati Uniti non permetteranno all’Iran di dotarsi di armi nucleari: “L’Iran non può avere un’arma nucleare – ha sottolineato il presidente americano – né contro gli Stati Uniti né contro il mondo”. Ancora una volta ha criticato il piano d’azione globale congiunto elaborato dai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite più la Germania con l’Iran: “Obama ha fatto per disperazione un terribile accordo con l’Iran, gli ha dato 150 miliardi di dollari più 1,8 miliardi in contanti. Gli iraniani avevano seri problemi e lui li ha aiutati spianando loro la strada per il rapido sviluppo di armi nucleari”.