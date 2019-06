Dodicenne cade da un albero mentre sta giocando: non è in pericolo di vita

Alessandria – Un ragazzino di dodici anni è caduto da un albero in via Pacinotti, ieri pomeriggio intorno alle 19, mentre stava giocando.

Immediato l’intervento degli uomini del 118 che hanno subito portato il dodicenne all’Ospedale Infantile, in codice giallo. Il ragazzino non è in pericolo di vita.