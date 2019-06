Betram Derthona: preso il playmaker Mascolo

Tortona – Nuovo colpo per la Bertram Derthona. La società ha comunicato di aver ingaggiato per la prossima stagione Bruno Mascolo (nella foto), playmaker classe ’96. Nato a Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, il 04 marzo 1996, Mascolo ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della palla a spicchi grazie al Basket Team Stabia, esordendo a 15 anni in serie C con la maglia della Nuova Polisportiva Stabia. Da lì in poi una carriera in crescendo che l’ha portato a vestire le maglie di Torino, Latina, Siena e Napoli. La passata stagione Mascolo ha giocato a Jesi, nel Girone Est del campionato di serie A2, realizzando 10.7 punti a gara a cui aggiunge 4.7 rimbalzi e 4.6 assist.