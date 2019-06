Incendio a Stevani, nel casalese: impegnate tre squadre di Vigili del Fuoco, cause ancora da chiarire

Stevani – Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono state impegnate, stamane intorno alle 10:30, per un incendio divampato a Rosignano Monferrato in località Stevani.

Le operazioni dei pompieri sono andate avanti oltre due ore per domare le fiamme che si sono propagate da una struttura verso l’esterno per cause ancora tutte da chiarire. Non risultano persone ferite. L’incendio è stato spento e la zona è stata messa in sicurezza.