Perde un piede dopo essere stato investito da un’auto a Ponti

Ponti – Tragico incidente, ieri pomeriggio intorno alle 13, a Ponti, nell’acquese.

Un uomo di 60 anni è stato investito riportando l’amputazione di un piede. Pare che il sessantenne, residente in un paese del circondario, fosse rimasto in panne con l’auto sulla provinciale che unisce Monastero Bormida, già in provincia di Asti, a Ponti, precisamente sotto un cavalcavia poco distante dall’ingresso del paese.

Sceso dall’auto, sarebbe stato travolto da un altro veicolo che gli ha amputato un piede.

Soccorso dal 118, è stato poi trasportato con l’elicottero al Cto di Torino in codice giallo. Non è in pericolo di vita.