Picchiata e maltrattata dal marito per dieci anni alla fine trova la forza di raccontare tutto ai Carabinieri

Tortona – Insultata, picchiata, maltrattata dal marito per dieci anni. Ma alla fine, grazie anche al suo avvocato che le ha fatto superare la paura, ha trovato la forza di raccontare tutto ai Carabinieri.

Incubo finito per una donna albanese di 52 anni. Al termine delle indagini ordinate dal Sostituto Procuratore Aloisio e per ordine del Gip, i militari hanno notificato al marito della donna, un connazionale di 63 anni residente a Tortona, la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. L’uomo, che dovrà anche rispettare il divieto di avvicinamento nei confronti della consorte e delle figlie, è indiziato di maltrattamenti in famiglia, aggravati dall’avere commesso i fatti in presenza dei figli minori.

Numerosi i riscontri trovati da Carabinieri in base alle dichiarazioni della donna, tra cui un referto medico di una lesione al labbro. Il marito è stato informato che, in caso di violazione alle prescrizioni, subirà una misura cautelare più stringente.