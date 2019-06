Sfilano circa quattromila euro ad uno studente universitario con estorsioni e minacce: in manette due giovani nigeriani

Asti – Per un anno ha continuato a sopportare le continue estorsioni di due giovani nigeriani. Alla fine, però, quando le minacce hanno riguardato anche la madre ha deciso di denunciare.

Al centro della vicenda un giovane studente residente in provincia di Asti che si recava ad Alessandria con il treno per frequentare l’università.

Tutto è iniziato a marzo 2018 quando il ragazzo era stato avvicinato da due giovani nigeriani che chiedevano l’elemosina e ai quali il giovane aveva elargito alcune monetine volontariamente.

Un’azione dettata dalla bontà ma che ha, invece, avuto come effetto quello di rendere più pressanti le richieste dei due nigeriani che avevano iniziato a seguire lo studente tanto da riuscire a scoprire da quale paese veniva e dove abitava.

E così per un anno il giovane universitario ha sopportato e ha continuato a cedere alle estorsioni dei due che lo avevano minacciato e che erano riusciti ad ottenere circa 4000 euro.

Quando, però, hanno minacciato violenza sessuale sulla madre il ragazzo si è finalmente deciso a denunciare i fatti alla Polizia Ferroviaria.

È iniziata così la fase di indagine della polizia condotta con utilizzo di tecniche investigative tradizionali che ha portato a ricostruire il quadro indiziario accolto integralmente dall’autorità giudiziaria.

Il 18 giugno, personale della Polizia Ferroviaria di Asti ha dato esecuzione all’Ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di estorsione continuata in concorso, emessa dal Tribunale dì Asti nei confronti dei due ventottenni nigeriani, I.S. e O.H., domiciliati in provincia di Asti e regolari sul territorio nazionale.